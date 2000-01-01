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В КНР получили от РФ второй полковой комплект С-400 27.01 17:46   MIGnews.com

В КНР получили от РФ второй полковой комплект С-400

Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР, сообщил военно-дипломатический источник.

"Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов", - сказал собеседник агентства.

"С момента подписания документа начало действовать положение контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании техники российской стороной", - отметил собеседник.

Имущество из состава второго комплекта было доставлено в Китай на нескольких судах. Первый морской транспорт отправился в КНР в июле 2019 года.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.


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