27.01 10:30 MIGnews.com

Иранцы сразу знали, что сбили украинский самолет

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8 января в Иране потерпел крушение рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 176 человек.Первоначально сообщалось, что причина крушения неизвестна. Корпус стражей иранской революции - военное подразделение, которое подчиняется непосредственно верховному лидеру страны - заявило о возможных технических неполадках. Об этом сообщает Business Insider.Однако спустя несколько дней, после того, как несколько иностранных правительств заявили о том, что самолет был сбит, Иран признал тот факт, что военнослужащие, находившиеся в состоянии повышенной готовности после атаки США на иранского военачальника Кассема Сулеймани, случайно атаковали пассажирский самолет двумя зенитными ракетами.Сообщается, что иранские военные знали об ошибке непосредственно после запуска ракет. Вскоре после атаки генералу Амиру Али Гаджизаде, руководителю аэрокосмического подразделения КСИР, сообщили о трагической ошибке. "Я позвонил чиновникам и сказал им, что вполне возможно, что мы сбили наш собственный самолет", - сказал он в заявлении на телевидении.Информация об этом была скрыта даже от президента страны Хасана Рухани. КСИР подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Как таковой, генерал Гаджизаде и другие генералы Корпуса стражей, как сообщается, не сказали иранскому президенту или военным, что, по их мнению, является вероятной правдой: Иран случайно выпустил две зенитные ракеты по пассажирскому реактивному самолету, что послужило причиной авиакатастрофы.Сообщается, что, поскольку Иран публично отрицал причастность к атаке на пассажирский самолет, был создан комитет для расследования инцидента, участники которого "были изолированы и им было приказано ни с кем не разговаривать".