27.01 13:18 MIGnews.com

Пятой части немцев надоело помнить о Холокосте

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Каждый пятый житель Германии считает, что власти страны уделяют слишком много внимания Холокосту.Об этом свидетельствуют данные сразу двух новых социальных опросов, проведенных немецкими СМИ в канун Дня памяти жертв Холокоста.Так, глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер подчеркнул, что до недавнего времени размышления о преступлениях нацистов было приоритетом для послевоенной Западной Германии, однако теперь этот консенсус рушится."Если мы не предпримем контрмеры, наша демократия может оказаться под серьезной угрозой. Нужно приложить больше усилий, чтобы заново закрепить уроки Холокоста в сознании людей. На карту поставлено не только будущее еврейской общины, но и будущее всей Европы ", - заявил Шустер, призвав к большей приверженности образованию в области Холокоста.Тот факт, что немцы отмечают годовщину освобождения Освенцима и другие знаменательные даты в истории Холокоста широким спектром программ, как официальных, так и частных считают уместным 45% из 2 052 опрошенных социологическим институтом YouGov 22-23 января. В то же время 24% респондентов считают, что этой теме нужно уделять больше внимания, а 22% – наоборот.Стоит также отметить, что 56% симпатиков крайне правой партии "Альтернатива для Германии" недовольны, что что памяти Холокоста уделяется "слишком много внимания". Еще более впечатляющие результаты показал опубликованный опрос, проведенный институтом Infratest для информационного агентства Deutsche Welle, в котором участвовали 1 018 человек.В ходе опроса выяснилось, что 72% сторонников АдГ согласны, что немцы уже выполнили свой долг в части поминовения и должны покончить с одержимостью преступлениями нацистов. 37% респондентов заявили, что пора прекратить запугивание, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 26%, а в 2019 году – 33%.С другой стороны, 55% опрошенных заявили, что они согласны с нынешней культурой памяти, а 17% считают, что следует прилагать больше усилий. Также стоит отметить, что 75% сказали, что посещение концлагерей должно входить в школьную программу.Стоит отметить, что опросы прошли на фоне предупреждений о возможных антисемитских атаках.