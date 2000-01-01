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Пассажир, атаковавший водителя Эгед сдался полиции 27.01 07:15   MIGnews.com

Пассажир, атаковавший водителя Эгед сдался полиции

Израильские СМИ сообщают о том, что “бешеный” пассажир, атаковавший водителя рейсового автобуса 190 компании Эгед  Тель-Авив-Ришон Ле-Цион сдался полиции.

Пассажир был арестован немедленно. Полиция продолжает расследование инцидента.

Инцидент, в ходе которого пассажир набрасывается на шофера, был записан на видео, которое выложили в сеть. На него прореагировал, среди прочих, министр транспорта Бецалель Смотрич: "Этому мерзкому хулигану должно быть стыдно высунуть нос из дома и показаться на улице”.

В посту министра, вышедшем через день после атаки, говорится: "Я обычно этого нет делаю, но на этот раз потребовалось мое вмешательство. Я долго это обдумывал вчера и наконец решил, что больше не могу молчать. Я поднимаю в сеть это видео с тем, чтобы осудить поведение этого пассажира”.

Пресс-представитель Эгед Рон Рантер заявил: "Речь идет об еще одном бредовом инциденте хулиганского поведения пассажира, демонстрирующего экстремально агрессивное поведение в отношении водителя и других пассажиров. Из первоначального расследования следует, что серьезное происшествие случилось без какого-либо логического оправдания, и что водитель продемонстрировал большую сдержанность перед лицом пассажира, находившегося на грани безумия, и не поддался на насильственные провокации атаковавшего”.

Эгед заявил, что на нападавшего будет подано официальное заявление в полицию. Его обвинят в попытке помешать государственному служащему исполнять свои обязанности, и в создании угрозы общественному транспорту и пассажирам.


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