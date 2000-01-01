27.01 06:48 MIGnews.com

В изоляторе Ихилов - женщина с подозрением на коронавирус

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что женщина, недавно вернувшаяся из Китая была помещена в изолятор больницы Ихилов в Тель-Авиве с подозрением на коронавирус.Женщина, заболевшая гриппом, пришла на проверку в поликлинику больничной кассы. Как только выяснилось, что она недавно вернулась из Китая, ее госпитализировали. В настоящее время осуществляется серия анализов, результаты которых будут известны в ближайшие дни.В заявлении больницы сообщается: “Израильская пациент кав возрасте 60 лет госпитализирована после возвращения из Китая четыре дня назад. Ее поместили в реанимацию после того, как у нее развились симптомы респираторного заболевания. Она была немедленно помещена в изолятор из опасения того, что она заражена коронавирусом. Ее состояние оценивается как хорошее. Больница была готова к выявлению вируса здесь в Израиле и немедленно применила все процедуры безопасности в соответствии с указаниями министерства здравоохранения и отделения по борьбе с инфекционными болезнями”.Одновременно, китайский рабочий, работавший в Сдероте, госпитализирован в больнице Барзилай, после того, как заболел гриппом.Между тем, сотрудники таможенной службы Израиля в аэропорту Бен-Гуриона не будут проверять пассажиров, прибывающих из Китая, из-за страха получить смертельный коронавирус.Сотрудники аэропорта утверждают, что не имеют надлежащего оборудования, потому во время проверок могут подвергнуть опасности себя и своих близких.Отметим, что по последним данным из-за китайского коронавируса умерли 56 человек, заражены свыше 2 тысяч человек. Ученые выяснили, что он может передаваться даже во время инкубационного периода.В заявлении таможенников говорится: “Мы, сотрудники пассажирского холла и отделения собак-ищеек знакомы с опасностями исполнения наших служебных обязанностей. Но мы ожидаем от соответствующих ведомств предоставления нам всей возможной защиты. До того, как этот вопрос будет разрешен, сотрудники таможни не будут проверять прибывающих из Китая и других стран, где был обнаружен вирус. Будет объявлено чрезвычайное положение, со всеми последствиями для управления таможни”.