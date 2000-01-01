Мужчина сменил пол, чтобы не платить алименты

В России житель Курской области пошел на радикальные меры, чтобы скрыться от уплаты алиментов.
Должник пустился в бега и сменил пол.
"Житель Курской области, который задолжал почти 800 тыс. рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, в отдел судебных приставов по повесткам не явился, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял", — говорится в сообщении пресс-центра управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области..
В скором времени появилась информация, что должник скрывается в Московской области. Правоохранители установили место жительства должника, но по этому адресу проживала его родственница.
Как выяснилось в ходе расследования, должник и был этой самой родственницей, он сменил пол, документы и скрывался от алиментов.
Он получил предупреждение об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов и предоставил объяснения касательно причин накопления долга.