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Германия начнет эвакуировать своих граждан из Китая | Фото:27.01 22:19   MIGnews.com

Германия начнет эвакуировать своих граждан из Китая

Германия одной из последних среди европейских стран начнет эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, который стал центром вспышки коронавируса. Немецкие военно-воздушные силы эвакуировает 90 немцев, проживающих в этом районе, сообщил в понедельник журнал Der Spiegel.

Эпидемия, возникшая в городе Ухань, унесла жизни 81 человека в Китае и затронула более 2800 человек во всем мире. Германия присоединится к Франции, Португалии, Испании, Великобритании и США, у которых есть различные планы по эвакуации персонала и граждан.

Германия и Китай обсуждали возможность Берлина развернуть военные самолеты для проведения эвакуации. Пекин настаивал на использование гражданского самолета.

"Кризисная команда решила, что правительство в принципе готово эвакуировать граждан Германии", - сказал представитель МИД Германии. "Операционные вопросы еще предстоит решить, в том числе с китайской стороной."


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