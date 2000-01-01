Германия начнет эвакуировать своих граждан из Китая
Германия одной из последних среди европейских стран начнет эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, который стал центром вспышки коронавируса. Немецкие военно-воздушные силы эвакуировает 90 немцев, проживающих в этом районе, сообщил в понедельник журнал Der Spiegel.
Эпидемия, возникшая в городе Ухань, унесла жизни 81 человека в Китае и затронула более 2800 человек во всем мире. Германия присоединится к Франции, Португалии, Испании, Великобритании и США, у которых есть различные планы по эвакуации персонала и граждан.
Германия и Китай обсуждали возможность Берлина развернуть военные самолеты для проведения эвакуации. Пекин настаивал на использование гражданского самолета.
"Кризисная команда решила, что правительство в принципе готово эвакуировать граждан Германии", - сказал представитель МИД Германии. "Операционные вопросы еще предстоит решить, в том числе с китайской стороной."