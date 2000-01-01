Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Парень прошел 10 километров ночью, чтобы успеть в школу 27.01 21:22   MIGnews.com

Парень прошел 10 километров ночью, чтобы успеть в школу

В немецком городе Росток 13-летний парень ночью преодолел более 10 километров, чтобы вовремя прийти на занятия.

Школьник решил пойти пешком, потому что в городе бастовали водители и общественный транспорт не курсировал. Парень оставил записку родителям, в которой говорилось что он пошел в школу, и отправился в путь.

Парню пришлось выйти в школу среди ночи, чтобы вовремя прийти на занятия. Утром родители не сразу нашли записку и обратились в полицию.

Лишь в 7 утра родителям ответственного ученика позвонили со школы и сказали, что с ним все в порядке.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:19
Германия начнет эвакуировать своих граждан из Китая
21:51
Убийство еврейки в Париже: Макрон критикует суд
21:48
Шнуров считает русских одними из самых креативных в мире
20:40
Арабы забросали депутата от "Ликуд" камнями
20:12
В РАН заявили о глобальном распространении коронавируса
19:22
Коронавирус в столице: первая смерть в Пекине
18:58
Париж и Рим отменили празднование китайского Нового года
18:49
Арабский депутат не отказалась от заявлений против ЦАХАЛ
18:43
В Ухане жители штурмуют завод по производству защитных масок
18:18
"Израильтяне не смогут посетить Саудовскую Аравию"
18:07
В РФ выявили 100 человек с подозрениями на коронавирус
18:01
Вирус в Израиле: подписан указ о насильной госпитализации
17:46
В КНР получили от РФ второй полковой комплект С-400
17:32
Комиссия утвердила просьбу Наамы Иссахар о помиловании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus