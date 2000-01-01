27.01 21:22 MIGnews.com

Парень прошел 10 километров ночью, чтобы успеть в школу

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В немецком городе Росток 13-летний парень ночью преодолел более 10 километров, чтобы вовремя прийти на занятия.Школьник решил пойти пешком, потому что в городе бастовали водители и общественный транспорт не курсировал. Парень оставил записку родителям, в которой говорилось что он пошел в школу, и отправился в путь.Парню пришлось выйти в школу среди ночи, чтобы вовремя прийти на занятия. Утром родители не сразу нашли записку и обратились в полицию.Лишь в 7 утра родителям ответственного ученика позвонили со школы и сказали, что с ним все в порядке.