28.01 07:04 MIGnews.com

Самолет выехал с полосы и приземлился на оживленном шоссе

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Пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и выехал на оживленное шоссе в Иране, сообщат CNN.Инцидент произошел во время рейса авиакомпании из Тегерана в Бендер-Махшехр. На борту находилось 135 человек, никто не пострадал. При посадке, самолет съехал с полосы и приземлился на шоссе Махшахр-и-Ахваз.Все пассажиры успешно покинули борт через аварийные выходы, несмотря на, окружившие самолеты, автомобили.