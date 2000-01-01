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Самолет выехал с полосы и приземлился на оживленном шоссе | Фото:28.01 07:04   MIGnews.com

Самолет выехал с полосы и приземлился на оживленном шоссе

Пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и выехал на оживленное шоссе в Иране, сообщат CNN.

Инцидент произошел во время рейса авиакомпании из Тегерана в Бендер-Махшехр. На борту находилось 135 человек, никто не пострадал. При посадке, самолет съехал с полосы и приземлился на шоссе Махшахр-и-Ахваз.

Все пассажиры успешно покинули борт через аварийные выходы, несмотря на, окружившие самолеты, автомобили.




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