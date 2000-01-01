27.01 19:22 MIGnews.com
Коронавирус в столице: первая смерть в Пекине
В столице Китая Пекине сообщили о первом смертельном случае в результате нового коронавируса в понедельник, 27 января. Об этом сообщает государственное телевидение CCTV.
По данным CCTV, 50-летний мужчина, который вернулась из города Ухань, центре вспышки коронавируса, был инфицирован вирусом 22 января. Спустя пять дней, мужчина скончался.
Ранее сообщалось
, что в Ухане, где произошла вспышка смертельного вируса, дефицит защитных масок. Отчаявшиеся жители штурмуют завод по производству масок, в надежде купить их прям с конвейера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии