В Ухане жители штурмуют завод по производству защитных масок
В Ухане, где произошла вспышка смертельного вируса, дефицит защитных масок. Отчаявшиеся жители штурмуют завод по производству масок, в надежде купить их прям с конвейера.
"Фабрике по производству защитных масок в Ухане даже не надо отгружать свою продукцию в магазины. Из-за дефицита масок, люди приходят отовариваться прямо на фабрику", - говорится в сообщении Telegram-канала "Китайская угроза".
На видео видна толпа паникующих людей, в руках у них деньги. Работники фабрики пачками продают защитные маски жителям.