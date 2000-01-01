27.01 18:43 MIGnews.com

В Ухане жители штурмуют завод по производству защитных масок

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В Ухане, где произошла вспышка смертельного вируса, дефицит защитных масок. Отчаявшиеся жители штурмуют завод по производству масок, в надежде купить их прям с конвейера."Фабрике по производству защитных масок в Ухане даже не надо отгружать свою продукцию в магазины. Из-за дефицита масок, люди приходят отовариваться прямо на фабрику", - говорится в сообщении Telegram-канала "Китайская угроза".На видео видна толпа паникующих людей, в руках у них деньги. Работники фабрики пачками продают защитные маски жителям.