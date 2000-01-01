В аудиосообщении своим последователям террористическая группировка "Исламское государство" обещает "новый этап" атак, направленных на Израиль.
"Сделайте Израиль испытательным полем для ракет и химического оружия", - заявил представитель группы Абу Хамза аль-Кураши, согласно переводу, опубликованному в Twitter.
В своем новом аудиосообщении, призывающем к нападениям на Израиль, "Исламское государство" добавляет: "Глаза солдат халифата, где бы они ни находились, все еще на Иерусалиме".
"И в ближайшие дни, если Бог даст, вы увидите, что вредит вам и что заставит вас забыть ужасы, которые вы видели до этого", - заявил официальный представитель Абу Хамза аль-Курайши в 37-минутном сообщении, очевидно угрожая атаками беспрецедентного масштаба.
#UPDATE : Abu Hamza in message calls on ISIS terrorist from Syria and Sinai to launch attacks on #Israeli territory and "Make Israel a test field for rockets and chemical weapons".