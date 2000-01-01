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ISIS угрожает Израилю `новым этапом` атак | Фото:27.01 16:17   MIGnews.com

ISIS угрожает Израилю "новым этапом" атак

В аудиосообщении своим последователям террористическая группировка "Исламское государство" обещает "новый этап" атак, направленных на Израиль.

"Сделайте Израиль испытательным полем для ракет и химического оружия", - заявил представитель группы Абу Хамза аль-Кураши, согласно переводу, опубликованному в Twitter.

В своем новом аудиосообщении, призывающем к нападениям на Израиль, "Исламское государство" добавляет: "Глаза солдат халифата, где бы они ни находились, все еще на Иерусалиме".

"И в ближайшие дни, если Бог даст, вы увидите, что вредит вам и что заставит вас забыть ужасы, которые вы видели до этого", - заявил официальный представитель Абу Хамза аль-Курайши в 37-минутном сообщении, очевидно угрожая атаками беспрецедентного масштаба.




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