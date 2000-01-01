27.01 15:08 MIGnews.com
Солдаты ЦАХАЛа помогали палестинцам провозить контрабанду
Шесть солдат ЦАХАЛа были арестованы сегодня утром, 27 января, вместе с 16 палестинскими и израильскими арабами по подозрению в организации сети для контрабанды оружия и товаров из ПА в Израиль.
Предполагается, что в течение нескольких месяцев солдаты позволяли незарегистрированным автомобилям проходить несколько контрольно-пропускных пунктов в обмен на взятки и другие услуги.
Ранее сообщалось
, что служба общей безопасности Израиля ( ШАБАК) сообщила о вскрытии шпионской сети ХАМАСа в центре Израиля.
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