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В Афганистане рухнул Boeing: авиакомпания все отрицает | Фото:27.01 13:55   MIGnews.com

В Афганистане рухнул Boeing: авиакомпания все отрицает

Самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились 83 человека, включая членов экипажа, якобы потерпел крушение.

По предварительным данным, самолет рухнул в провинции Газни, что в центральной части страны, сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

"Самолет Boeing, принадлежащий афганской авиакомпании "Ариана", разбился в районе Садо Хель района Дех Як провинции Газни около 13:10 по местному времени", - заявил представитель канцелярии губернатора провинции Ариф Нури.

По предварительным, на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека, а спасатели все еще не могут добраться до места авиакатастрофы. Количество жертв пока не сообщается. Стоит отметить, что первыми к упавшему самолету добрались боевики террористической организации "Талибан", которые пытались потушить пожар на месте падения.

В свою очередь пресс-служба авиакомпания в социальной сети Facebook опровергла информацию о крушении своего самолета, отметив, что все лайнеры авиакомпании на месте и в рабочем состоянии.


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