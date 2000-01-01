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Убийство в Хар Хома: офицера зарезали за собаку | Фото:27.01 13:13   MIGnews.com

Убийство в Хар Хома: офицера зарезали за собаку

Окружной суд Иерусалима предъявил утром 27 января обвинительное заключение 32-летнему жителю Хар Хома Рувену Веллеру.

Веллер обвиняется в убийстве своего соседа, Амоса Саара.

Саар, офицер охраны иерусалимского окружного суда, был убит месяц назад на лестничной площадке своего дома в Хар Хома. Подозреваемый был задержан вскоре после убийства.

По данным обвинительного заключения, Веллер с 2018 года преследовал покойного и его семью, устраивая им постоянные скандалы

Веллер постоянно звонил в дверной звонок соседям и утверждал, что лай их собаки ему мешает. Он также угрожал Саару, что сожжет его дом, и “превратит их жизнь в ад”. Он угрожал не только Саару, но и его жене и детям.

Веллер не мог успокоиться и в марте 2019 года распространил по Хар Хома листовки с фотографией Саара и подписью “Вы слышали лающую собаку? - Это владелец! Позор!”

Преследования не прекращались и жена Саара подала в полицию жалобу. Веллер продолжал кампанию шейминга против Саара и его семьи в социальных сетях.

В конце концов Саар отдал собаку другим людям, в надежде на то, что скандалы прекратятся. Несмотря на это, Веллер продолжал бесноваться. В Хануку, 23 декабря, он позвонил в дверь Саару и пообещал “убить и заморить его голодом”. Жена Саара пригрозила ему, что вызовет полицию. Он, однако, вновь вернулся через несколько часов и повторил свои угрозы.

25 декабря в 13:20 Веллер снова явился к квартире Саара - после того, как заметил его машину на стоянке. Он взял с собой кухонный нож. Когда Саар открыл дверь, он, не говоря ни слова, атаковал его и нанес несколько ударов ножом. Саар звонил в дверь соседу, надеясь, что ему помогут, но Веллер продолжал наносить удары ножом.В конце концов Саар рухнул, после того, как ему был нанесен удар в шею.

Саара доставили в больницу с ножом в шее и без пульса. Несмотря на усилия врачей, он скончался по прибытии в приемный покой.


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