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SIPRI: РФ уступила КНР в рейтинге производителей оружия 28.01 17:09   MIGnews.com

SIPRI: РФ уступила КНР в рейтинге производителей оружия

Китай опередил Россию в рейтинге производителей оружия и занимает второе место после США, свидетельствуют материалы Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI)

Сообщается, что ранее в ежегодный топ-100 крупнейших в мире компаний, которые производят вооружения, не удавалось включить китайских производителей, поскольку эти продажи из-за отсутствия прозрачности было сложно оценить.

Теперь же SIPRI удалось определить данные за 2015-2017 годы. В частности, в исследовании рассматриваются четыре компании с доступной достоверной финансовой информацией. Эти компании охватывают три сектора производства: авиакосмическая промышленность, электроника и наземные системы.

Основываясь на оценочных продажах оружия в 2015-2017 годы годах показатели четырех компаний сравнили с ведущими мировыми оружейными компаниями. Отметим, в 2017 году из 20 крупнейших компаний в топ SIPRI 11 находились в США, 6 - в Западной Европе и 3 в - России. Если бы четыре китайские компании были включены в первую сотню, все они вошли бы в топ-20 с показателем продажи оружия на 54,1 млрд долларов. При этом три компании войдут в топ-10.

Крупнейшей компанией является Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), объем продаж которой составляет 20,1 млрд долларов (6 по величине в мире).

Корпорация China North Industries Group Corporation (NORINCO) - 8 место в рейтинге SIPRI с объемом продаж 17,2 млрд долларов, является крупнейшим в мире производителем наземных систем.


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