27.01 17:04 MIGnews.com
КНР выделяет почти $9 млрд на борьбу с коронавирусом
Китайское правительство намерено выделить 60,33 млрд юаней (8,75 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Минфина КНР.
Отмечается, что основная задача на данный момент - не дать инфекции распространиться в сельской местности, пишет Novinite
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Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Китае превысило 2,8 тысячи человек. Число жертв болезни на данный момент составляет 81 человек.
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