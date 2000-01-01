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КНР выделяет почти $9 млрд на борьбу с коронавирусом 27.01 17:04   MIGnews.com

КНР выделяет почти $9 млрд на борьбу с коронавирусом

Китайское правительство намерено выделить 60,33 млрд юаней (8,75 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Минфина КНР.

Отмечается, что основная задача на данный момент - не дать инфекции распространиться в сельской местности, пишет Novinite.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Китае превысило 2,8 тысячи человек. Число жертв болезни на данный момент составляет 81 человек.


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