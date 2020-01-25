Медсестра о коронавирусе: только в Ухани 90 тысяч зараженных
Власти Китая намеренно скрывают масштабы распространения нового смертоносного коронавируса, намеренно занижая количество зараженных и погибших.
Об этом рассказала китайская медсестра из Уханя Цин Ху, опубликовавшая соответственный видеоролик в социальных сетях.
По ее словам, лишь в Ухани коронавирусом заразились уже около 90 тысяч человек, а сам вирус находится на пороге вторичной мутации. Она также отметила, что если симптомы первичного вируса еще поддаются лечению, то последствия его мутации вообще не поддаются прогнозам.
⚠️In her full protection gear, Dr. Jinnhui announced a grave warning to her friends and families⚠️
"I am currently at the infected Hankou District in #Wuhan. So far, more than 90,000 people have been infected by #Coronavirus."
Кроме того, Ху несколько раз призвала китайцев отказаться от посещения опасных регионов на Новый год, визитов в места массового скопления людей, а по возможности – и вовсе без крайней необходимости не покидать свой дом. Также медсестра попросила отправить в пострадавшие от эпидемии регионы средства биологической защиты, такие как маски, очки и костюмы, поскольку медики испытывают их критическую нехватку.