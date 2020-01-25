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Медсестра о коронавирусе: только в Ухани 90 тысяч зараженных | Фото:27.01 14:37   MIGnews.com

Медсестра о коронавирусе: только в Ухани 90 тысяч зараженных

Власти Китая намеренно скрывают масштабы распространения нового смертоносного коронавируса, намеренно занижая количество зараженных и погибших.

Об этом рассказала китайская медсестра из Уханя Цин Ху, опубликовавшая соответственный видеоролик в социальных сетях.

По ее словам, лишь в Ухани коронавирусом заразились уже около 90 тысяч человек, а сам вирус находится на пороге вторичной мутации. Она также отметила, что если симптомы первичного вируса еще поддаются лечению, то последствия его мутации вообще не поддаются прогнозам.



Кроме того, Ху несколько раз призвала китайцев отказаться от посещения опасных регионов на Новый год, визитов в места массового скопления людей, а по возможности – и вовсе без крайней необходимости не покидать свой дом. Также медсестра попросила отправить в пострадавшие от эпидемии регионы средства биологической защиты, такие как маски, очки и костюмы, поскольку медики испытывают их критическую нехватку.


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