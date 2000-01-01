27.01 20:12 MIGnews.com

В РАН заявили о глобальном распространении коронавируса

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Ввиду высоких темпов распространения коронавируса глобальной эпидемии стоит ждать к марту этого года, заявил глава РАН Александр Сергеев. Он подчеркнул, что число заболевших растет в "геометрической прогрессии".Если темпы заболевания в течение месяца останутся теми же, то болезнь приобретет характер глобальной, подчеркнул Сергеев. Чтобы остановить распространение эпидемии, необходимо более плотное сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения, уверен глава РАН, пишет пресс-служба.Ранее китайские власти объявили о выделении 8,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Число заболевших достигло 2,8 тысячи человек, свыше 80 уже погибли. Очаг распространения инфекции - провинция Хубэй. Основная часть заболевших сконцентрирована в 15-миллионом Ухане. Заболевшие обнаружены в США, Австралии и Франции.