В РФ выявили 100 человек с подозрениями на коронавирус
Роспотребнадзор выявил более 100 находящихся на территории России человек с подозрениями на коронавирус. При этом до сих пор ни у одного из них диагноз не подтвердился, заявила руководитель ведомства Анна Попова, сообщает пресс-служба.
Все они в анамнезе имеют посещение Китая. Каждый был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату и обследован.
С 31 декабря Роспотребнадзор обследовал более 1 млн 300 тысяч человек на предмет наличия коронавируса.