27.01 18:07 MIGnews.com

В РФ выявили 100 человек с подозрениями на коронавирус

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Роспотребнадзор выявил более 100 находящихся на территории России человек с подозрениями на коронавирус. При этом до сих пор ни у одного из них диагноз не подтвердился, заявила руководитель ведомства Анна Попова, сообщает пресс-служба.Все они в анамнезе имеют посещение Китая. Каждый был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату и обследован.С 31 декабря Роспотребнадзор обследовал более 1 млн 300 тысяч человек на предмет наличия коронавируса.