27.01 12:39 MIGnews.com

В Киеве горело здание Министерства культуры

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В понедельник, 27 января, в Киеве, по адресу ул. Ивана Франко, 19 произошел пожар в здании Министерства культуры Украины.Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, возгорание произошло в подвальном помещении здания, в котором расположен архив.Из-за задымления здания пришлось эвакуировать находившихся в помещении людей.К ликвидации возгорания были привлечены 30 сотрудников ГСЧС и десять единиц техники.