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В Киеве горело здание Министерства культуры 27.01 12:39   MIGnews.com

В Киеве горело здание Министерства культуры

В понедельник, 27 января, в Киеве, по адресу ул. Ивана Франко, 19 произошел пожар в здании Министерства культуры Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, возгорание произошло в подвальном помещении здания, в котором расположен архив.

Из-за задымления здания пришлось эвакуировать находившихся в помещении людей.

К ликвидации возгорания были привлечены 30 сотрудников ГСЧС и десять единиц техники.




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