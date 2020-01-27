27.01 12:36 MIGnews.com

Иранский авиалайнер приземлился посреди города

خروج هواپیمای پرواز کاسپین از باند فرودگاه در #ماهشهر pic.twitter.com/qBZ4IFwZdz — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

خروج مسافران از هواپیمای کاسپین که امروز در #ماهشهر از باند خارج شد pic.twitter.com/r525WjehMG — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

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Самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился прямо на улицу иранского города Махшехр.Инцидент с лайнером, прилетевшим в город из Тегерана, произошел утром понедельника, 27 января, сообщает местное информационное агентство IRNA.На борту находились примерно 150 человек, никто из них пострадал. Предварительной причиной ЧП стал поздний заход пилота лайнера на посадку.Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной дороги.Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.