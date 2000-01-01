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Дожди закончились, но уровень Кинерета продолжает расти 27.01 11:01   MIGnews.com

Дожди закончились, но уровень Кинерета продолжает расти

По данным управления водных ресурсов Израиля, за минувшие сутки уровень озера Кинерет поднялся еще на два сантиметра - несмотря на то, что дожди прекратились.

С начала сезона дождей, уровень Кинерета поднялся на 1,51 метра, из них в январе на 1,15 метра.

Эксперты полагают, что в случае, если за оставшийся зимний сезон выпадет среднее для периода количество осадков, Кинерет наполнится, и к концу зимы до полного Кинерета будет не хватать лишь 40 сантиметров.

Также ожидается. что в ближайшие дни придется открыть дамбу Дгания - впервые с 1992 года, для того, чтобы предотвратить затопление Тверии и кибуцев на берегу озера.


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