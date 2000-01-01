27.01 17:25 MIGnews.com

Попытка приземлиться в туче: два пилота ВВС под арестом

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Газета Маарив сообщает о чрезвычайном инциденте на базе ВВС ЦАХАЛа на юге страны.Неделю назад два молодых летчика - пилот и навигатор, после завершения рутинного полета предприняли попытку приземления в условиях сильной облачности.40 лет назад два истребителя Skyhawk ВВС разбились в Иерусалимских горах в условиях нулевой видимости. После этого в ВВС был введен запрет на приземления в условиях сильной облачности.Несмотря на то, что пилотам со второго захода удалось успешно посадить боевую машину, командование ВВС решило наказать их двумя сутками ареста. После этого пилоты смогут продолжить обучение на летном курсе.