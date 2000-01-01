27.01 11:36 MIGnews.com

Атакованный водитель Эгед: я боялся - он был сумасшедшим

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13-й канал израильского ТВ опубликовал интервью с атакованным три дня назад водителем рейса 190 компании Эгед.Пожилой водитель рассказал: "Я боялся - он был настоящий сумасшедший. У меня не было никакой защиты. Каждый, кто из-за чего-то разозлился может нас атаковать”.Водитель знает, что это не первая и не последняя атака. Он считает, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо ввести более суровые наказания, и, возможно, “тревожную кнопку”.