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Британка: изнасиловавшие меня израильтяне - звери 27.01 10:51   MIGnews.com

Британка: изнасиловавшие меня израильтяне - звери

Британская девушка, признанная виновной в лжесвидетельстве в отношении группы молодых израильтян, якобы изнасиловавших ее на Кипре, дала интервью Daily Mail. 

Британка сообщила: "Я не знаю, сколько из двенадцати меня насиловали, невозможно было их сосчитать. Они орали на иврите, я пыталась отбиться от них, но не смогла".

Девушка обозвала израильтян “зверями, стаей волков”, и сообщила, что “говорит правду”. 


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