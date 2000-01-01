27.01 10:51 MIGnews.com

Британка: изнасиловавшие меня израильтяне - звери

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Британская девушка, признанная виновной в лжесвидетельстве в отношении группы молодых израильтян, якобы изнасиловавших ее на Кипре, дала интервью Daily Mail.Британка сообщила: "Я не знаю, сколько из двенадцати меня насиловали, невозможно было их сосчитать. Они орали на иврите, я пыталась отбиться от них, но не смогла".Девушка обозвала израильтян “зверями, стаей волков”, и сообщила, что “говорит правду”.