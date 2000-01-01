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В центре Киева произошел взрыв 27.01 10:38   MIGnews.com

В центре Киева прогремел взрыв

На улице Генерала Алмазова, 6 в центре Киева взрывотехниками был произведен контролируемый взрыв неизвестного устройства, обнаруженного на парапете прохожими.

Сообщается, что на линию экстренных служб поступило обращение от мужчина, сообщившего об обнаруженном на парапете в центре города подозрительном предмете, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

Взрывотехники, прибывшие на место находки, после осмотра предмета приняли решение обезвредить его на месте, проведя контролируемый взрыв. В связи с этим на некоторое время пришлось перекрыть проезд автотранспорта.


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