27.01 10:38 MIGnews.com

В центре Киева прогремел взрыв

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На улице Генерала Алмазова, 6 в центре Киева взрывотехниками был произведен контролируемый взрыв неизвестного устройства, обнаруженного на парапете прохожими.Сообщается, что на линию экстренных служб поступило обращение от мужчина, сообщившего об обнаруженном на парапете в центре города подозрительном предмете, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.Взрывотехники, прибывшие на место находки, после осмотра предмета приняли решение обезвредить его на месте, проведя контролируемый взрыв. В связи с этим на некоторое время пришлось перекрыть проезд автотранспорта.