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Известна причина смерти протоиерея Чаплина 27.01 12:15   MIGnews.com

Известна причина смерти протоиерея Чаплина

Близкий друг скончавшегося накануне в 51 год протоиерея Всеволода Чаплина, председатель Союза православных граждан (СПГ) и главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев назвал причину его скоропостижной смерти.

Кроме этого он рассказал о заболеваниях священнослужителя, которые преследовали его всю жизнь.

"Он сел на лавочку у храма после завершения литургии и умер от сердечного приступа", - сказал Лебедев.

Глава СПГ также отметил, что Чаплин был нездоров с юных лет, при этом страдал сразу несколькими болезнями. У него была астма и ему приходилось дышать через специальный прибор и принимать препараты, облегчающие дыхание, кроме этого у Чаплина был сахарный диабет.

"Но всю жить трудился с полной самоотдачей", - добавил Лебедев.


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