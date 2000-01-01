27.01 12:15 MIGnews.com

Известна причина смерти протоиерея Чаплина

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Близкий друг скончавшегося накануне в 51 год протоиерея Всеволода Чаплина, председатель Союза православных граждан (СПГ) и главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев назвал причину его скоропостижной смерти.Кроме этого он рассказал о заболеваниях священнослужителя, которые преследовали его всю жизнь."Он сел на лавочку у храма после завершения литургии и умер от сердечного приступа", - сказал Лебедев.Глава СПГ также отметил, что Чаплин был нездоров с юных лет, при этом страдал сразу несколькими болезнями. У него была астма и ему приходилось дышать через специальный прибор и принимать препараты, облегчающие дыхание, кроме этого у Чаплина был сахарный диабет."Но всю жить трудился с полной самоотдачей", - добавил Лебедев.