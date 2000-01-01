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Коронавирус из Китая добрался до Москвы? 27.01 15:40   MIGnews.com

Коронавирус из Китая добрался до Москвы?

В Войковском районе Москвы медики госпитализировали из отеля "Арт Москва Войковская" 7 жителей Китая с высокой температурой, якобы симптомы коронавируса.

Предварительно им поставили диагноз ОРВ, сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Сообщается, что симптомов пневмонии, которая сейчас бушует в Китае, у них не обнаружено.

"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях "скорая" дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы", - рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пациенты сами сообщили о том, что на протяжении нескольких дней у них высокая температура. СМИ сообщили, что перед плохим самочувствием госпитализированные получили посылку из Китая.



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