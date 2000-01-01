27.01 10:57 MIGnews.com

Полиция Иерусалима закрыла стройку из-за нелегальных рабочих

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Начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Леви издал административный указ о закрытии строительной площадки в Иерусалиме, после того, как выяснилось, что строители нанимают работников, незаконно проживающих в Израиле.Нелегальные рабочие работали и спали на строительной площадке, расположенной в районе Ромема.Согласно указу, никакая работа не может проводиться в течение семи дней, и все рабочие должны освободить территорию.Леви подписал приказ о прекращении работ после того, как полицейские арестовали 10 нелегальных жителей, которые ночевали на стройке в течение нескольких недель.Полиция задержала представителей строительной фирмы, ответственной за наем нелегальных рабочих, для проведения допроса."Израильская полиция продолжает свою постоянную, решительную борьбу против прибытия нелегальных жителей, тех, кто использует их, и против тех, кто помогает им приехать и пребывать на территории государства Израиль", - говорится в заявлении полиции.