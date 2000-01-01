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Полиция Иерусалима закрыла стройку из-за нелегальных рабочих | Фото: Thinkstock27.01 10:57   MIGnews.com

Полиция Иерусалима закрыла стройку из-за нелегальных рабочих

Начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Леви издал административный указ о закрытии строительной площадки в Иерусалиме, после того, как выяснилось, что строители нанимают работников, незаконно проживающих в Израиле.

Нелегальные рабочие работали и спали на строительной площадке, расположенной в районе Ромема.

Согласно указу, никакая работа не может проводиться в течение семи дней, и все рабочие должны освободить территорию.

Леви подписал приказ о прекращении работ после того, как полицейские арестовали 10 нелегальных жителей, которые ночевали на стройке в течение нескольких недель.

Полиция задержала представителей строительной фирмы, ответственной за наем нелегальных рабочих, для проведения допроса.

"Израильская полиция продолжает свою постоянную, решительную борьбу против прибытия нелегальных жителей, тех, кто использует их, и против тех, кто помогает им приехать и пребывать на территории государства Израиль", - говорится в заявлении полиции.
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