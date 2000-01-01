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Израиль: автобус упал в пропасть, двое погибших 27.01 07:22   MIGnews.com

Израиль: автобус упал в пропасть, двое погибших

Автобус упал в пропасть в районе поселения Маале Левона в Самарии.

Рейсовый автобус Эггед сорвался с шоссе №60 и упал в вади на глубину 300 метров. Двое мужчин - в возрасте 20 и 30 лет погибли, несколько человек получили тяжелые ранения.

Один из погибших - водитель автобуса Авишая Каруани из Ариэля.

На месте аварии работают около 50 человек из спасательного подразделения Мегилот - вместе с пожарными и врачами для того, чтобы извлечь пострадавших из перевернувшегося автобуса. Ранения получили семь человек.

Работы по спасению осложнялись дождем, грязью и темнотой.
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