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YouTube 27.01 20:02   MIGnews.com

Журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения

Британских представителей СМИ, которые приехали в Вашингтон освещать визит премьер-министра Британии Терезы Мэй, не пустили в Белый дом. Журналисты не смогли попасть в администрацию из-за того, что форматы написания дат рождения отличаются в обеих странах.

Так, в Соединенном Королевстве даты пишутся для свойственной европейцам последовательности "число-месяц-дата". А вот в США сначала указывают месяц, а после число и год.

Один из представителей британской прессы, политический редактор портала Buzzfeed Джим Уотерсон отметил: "Британские журналисты остались за пределами Белого дома, так как наши даты рождения записаны в британском формате, чего американские службы безопасности не понимают", - написал Уотерсон в своем микроблоге в Twitter.

Однако тех, кто родился после 12 числа, все-таки пустили, согласно сообщению редактора Buzzfeed.
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