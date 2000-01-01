27.01 20:02 MIGnews.com

Журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения

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Британских представителей СМИ, которые приехали в Вашингтон освещать визит премьер-министра Британии Терезы Мэй, не пустили в Белый дом. Журналисты не смогли попасть в администрацию из-за того, что форматы написания дат рождения отличаются в обеих странах.Так, в Соединенном Королевстве даты пишутся для свойственной европейцам последовательности "число-месяц-дата". А вот в США сначала указывают месяц, а после число и год.Один из представителей британской прессы, политический редактор портала Buzzfeed Джим Уотерсон отметил: "Британские журналисты остались за пределами Белого дома, так как наши даты рождения записаны в британском формате, чего американские службы безопасности не понимают", - написал Уотерсон в своем микроблоге в Twitter.Однако тех, кто родился после 12 числа, все-таки пустили, согласно сообщению редактора Buzzfeed.