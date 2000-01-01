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YouTube 27.01 18:56   MIGnews.com

Ханийе вернулся в Газу спустя 5 месяцев

Лидер ХАМАСа в секторе Исмаил Ханийе вернулся в Газу из Катара после пятимесячной дипломатической миссии. Он прибыл туда через КПП Рафиах на границе Газы с Египтом и сразу же сделал сообщение для прессы.

Напомним, что целью дипломатического турне Ханийе по арабским и исламским странам было укрепить их поддержку в секторе. Прямо на КПП, которое открыли специально для делегации во главе с Ханийе отметил, что его встречи с египетскими должностными лицами были "плодотворными".

"Наш визит в Египет увенчался успехом. Мы продолжим переговоры с нашими арабскими и мусульманскими братьями в Катаре, Турции и Египте", - подчеркнул Ханийе.
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