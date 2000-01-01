27.01 17:36 MIGnews.com

В США подростки планировали устроить массовый расстрел

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В американском штате Флорида правоохранительные органы задержали двух подростков, которых подозревают в планировании массового расстрела в школе. Сообщается, что директор лично обратился в полицию, после того как до школы дошли слухи о готовящемся нападении.Дети возрастом 13 и 14 лет были арестованы в четверг, 26 января. Во время допроса подозреваемые заявили, что хотели повторить нападение, которое произошло в 1999 году в школе города Колумбина, штат Колорадо. Тогда два ученика расстреляли 12 сверстников и одного учителя, а после покончили с собой.Также при обыске домов, у задержанных было найдено и изъято оружие. Школьникам предъявили обвинения в сговоре с целью убийства, и поместили под стражу.