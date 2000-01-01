Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В США подростки планировали устроить массовый расстрел | Фото: Thinkstock27.01 17:36   MIGnews.com

В США подростки планировали устроить массовый расстрел

В американском штате Флорида правоохранительные органы задержали двух подростков, которых подозревают в планировании массового расстрела в школе. Сообщается, что директор лично обратился в полицию, после того как до школы дошли слухи о готовящемся нападении.

Дети возрастом 13 и 14 лет были арестованы в четверг, 26 января. Во время допроса подозреваемые заявили, что хотели повторить нападение, которое произошло в 1999 году в школе города Колумбина, штат Колорадо. Тогда два ученика расстреляли 12 сверстников и одного учителя, а после покончили с собой.

Также при обыске домов, у задержанных было найдено и изъято оружие. Школьникам предъявили обвинения в сговоре с целью убийства, и поместили под стражу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:31
Советник Трампа: отмена антироссийских санкций обсуждается
16:58
Индия: секс-скандал вокруг губернатора и "клуба юных леди"
16:29
Биби: Трамп нарушит молчание мира об угрозе Ирана
15:56
Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍
15:51
Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве
15:17
Гены соседей могут влиять на привычки и здоровье человека
14:49
Трамп назвал Мадонну отвратительной
14:33
С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет
14:30
Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций
14:16
Новый глава МИД Германии встретится с администрацией Трампа
13:50
Назначение Рика Перри - шанс для энергетики Израиля
13:33
Немецкий издатель извинился за антисемитскую иллюстрацию
13:19
В Турции втайне от Москвы судят за терроризм семерых россиян
13:03
Трамп: рано говорить о переносе посольства в Иерусалим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus