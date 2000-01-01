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скриншот с видео YouTube 28.01 03:33   MIGnews.com

Ледяную карусель на Байкале сняли на видео

Российский туроператор "Байкалика" создал ледяную карусель на Байкале. Изо льда на озере выпилили круг диаметром несколько метров, который вращается при помощи лодочного мотора. Видео аттракциона выложили на YouTube.

В управлении МЧС России по Иркутской области раскритиковали создателей ледяной карусели. Как отметили в пресс-службе ведомства, спасатели окрестили этот аттракцион "крышкой гроба".

Представители МЧС пообещали провести проверку в отношении "Байкалики". Главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов заявил, что подобный аттракцион — это "пример полнейшей безответственности организаторов, поставивших под угрозу жизнь людей".


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