26.12 09:54 MIGnews.com

На Рождество во Франции неизвестные устроили стрельбу

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Во французском городе Безансон на Рождество неизвестные в капюшонах открыли стрельбу. В результате происшествия трое человек получили ранения."В районе Плануаз в среду вечером началась стрельба, в результате трое человек получили ранения, двое из них – серьезные", - сообщают в полиции.Среди пострадавших двое мужчин 31 и 34 лет и один парень 14 лет. Сейчас они в больнице.Полиция перекрыла район. На месте инцидента нашли около 15 патронов к автомату калибра 5,56-мм, а под одной из машин – гранату.