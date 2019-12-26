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115 мм осадков в Кармиеле, 3 мм - в Иерусалиме 26.12 09:03   MIGnews.com

115 мм осадков в Кармиеле, 3 мм - в Иерусалиме

Израильские СМИ сообщили о количестве осадков, выпавших с полуночи до шести утра 26 декабря

В Кармиеле выпало 115 мм осадков, в Харшим - 103, в Цфате  -97, на Голанских высотах - 95,, на Кинерете - 65 , в Бейт Даган - 16, в Тель-Авиве - 5 и в Иерусалиме - 3.

В кибуце Мером Голан выпало 137 мм осадков.

На вершине горы Хермон выпало до см снега. Лыжный курорт Хермон закрыт.

В пятницу, 27 декабря, дожди продолжатся по всей территории страны - вплоть до пустыни Негев, на горе Хермон будет идти снег.




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