26.12 09:03 MIGnews.com

115 мм осадков в Кармиеле, 3 мм - в Иерусалиме

הבוקר נמדדו בחרמון: כ-20 ס"מ שלג במפלס התחתון וכ-40 ס"מ במפלס העליון. האתר סגור כעת, על פתיחתו תבוא הודעה@WexlerSharon

(צילום: אתר החרמון) pic.twitter.com/ZmGpL43WCV — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщили о количестве осадков, выпавших с полуночи до шести утра 26 декабряВ Кармиеле выпало 115 мм осадков, в Харшим - 103, в Цфате -97, на Голанских высотах - 95,, на Кинерете - 65 , в Бейт Даган - 16, в Тель-Авиве - 5 и в Иерусалиме - 3.В кибуце Мером Голан выпало 137 мм осадков.На вершине горы Хермон выпало до см снега. Лыжный курорт Хермон закрыт.В пятницу, 27 декабря, дожди продолжатся по всей территории страны - вплоть до пустыни Негев, на горе Хермон будет идти снег.