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27.12 01:55   MIGnews.com

В Турции перевернулась лодка с нелегалами: есть жертвы

Лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, затонулана востоке турецкого озера Ван, в результате чего погибли семь человек, говорится в заявлении губернатора провинции Битлис. 64 мигранта удалось спасти.

Лодка затонула, когда она подошла к району Адильцеваз в Битлисе, который находится на северном берегу озера Ван, говорится в заявлении офиса. Авария произошла около 3 часов утра.

Озеро находится недалеко от границы с Ираном, откуда мигранты регулярно пересекают территорию Турции, направляясь на запад в сторону Европы. Однакл непонятно, зачем им понадобилось озеро Ван, которое полностью находится в границах Турции.

Пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, двое скончались в больнице, а 64 спасенных человека были доставлены в близлежащие больницы и приюты, сообщили в администрации губернатора.

В нем говорится, что силы жандармерии, группы реагирования на чрезвычайные ситуации проводят поисковые операции.


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