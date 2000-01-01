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Атака на иранскую базу в Сирии: 5 погибших | Фото:26.12 08:41   MIGnews.com

Атака на иранскую базу в Сирии: 5 погибших

Сирийская организация по правам человека заявила, что в среду, 25 декабря, в результате ракетного удара по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, погибло пять человек.

Британская правозащитная группа, имеющая сеть активистов на местах в Сирии, заявила, что ракета "неизвестного происхождения" была выпущена по военному объекту, предположительно принадлежащему иранскому союзнику, вдоль сирийско-иракской границы вблизи город Аль Букамал.

Кроме того, организация заявила, что близлежащий военный объект, находящийся под контролем террористической организации "Хизбалла", также подвергся нападению. Ранее, сообщалось о "нескольких взрывах" возле сирийского города Дейр-эз-Зор, также недалеко от границы с Ираком.

За последние месяцы район возле Аль-Букамала несколько раз подвергался нападениям.


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