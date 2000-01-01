В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов
В Мексике объявили "желтый" уровень опасности из-за вулкана Попокатепетль, одного из самых опасных вулканов страны, который в последнее время повысил свою активность.
"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", — сообщает Национальный координатор службы гражданской обороны.
Еще ацтеки назвали вулкан "дымящейся горой", поскольку он является самым активным. Вулкан находится на высоте 5 400 метров над уровнем моря, и на расстоянии всего 50 км от Мехико.