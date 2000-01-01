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В Израиле участились смертельные случае от гриппа | Фото:26.12 07:14   MIGnews.com

Израиль: от гриппа умерли девять человек

В Израиле зафиксировано значительное увеличение числа случаев гриппа в последние недели по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Израильская ассоциация врачей срочно призвала общественность сделать прививки.

Согласно отчету Центра по контролю заболеваний Министерства здравоохранения, девять человек умерли от осложнений, связанных с гриппом, а 98 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Одной из возможных причин роста смертности является наличие в Израиле штамма гриппа H1N1, известного как свиной грипп. Он появился раньше, чем обычно в этом году.

Кроме того, уровень вакцинации в ноябре и декабре был ниже, чем в прошлые годы.

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения профессор Итамар Грото сказал, что в последние годы штамм свиного гриппа был менее доминирующим по сравнению с другими штаммами и появится позже.

По состоянию на воскресенье около 1,4 миллиона израильтян получили прививку от гриппа. Уровень вакцинации составил 15,7 процента по сравнению с 17,2 процента в сопоставимом периоде в прошлом году и 18,1 процента в 2017 году. Согласно отчету Центра по контролю за заболеваниями, уровень вакцинации среди людей в возрасте от 65 и старше составлял 51 процент (по сравнению с 55 процентов в прошлом году); среди детей от 6 месяцев до пяти лет - 13 процентов (по сравнению с 15 процентами в прошлом году).


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