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Дожди в Израиле: побиты рекорды нескольких десятилетий 26.12 21:10   MIGnews.com

Дожди в Израиле: побиты рекорды нескольких десятилетий

Израильские метеорологи сообщают о том, что в результате проливных дождей 25-26 декабря побиты рекорды выпада осадков за несколько десятилетий.

На севере Израиля выпало от 50 до 152 мм осадков за день. В Цфате выпало 140 мм осадков. Речь идет о рекорде, с момента начала измерений  в 1939 году (предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 1969 - 121 мм). В Харшим выпало 146 мм осадков, в Мером Голан - 140 мм, в Гамла - 131.

Сильные дожди идут в Нижней и Верхней Галилее, на Голанских высотах, в Долине Хула, в Джезриэлькой долине (также побит рекорд с начала измерений - 103 мм), на Кинерете и вдоль прибрежной полосы.

В центре страны также выпало много осадков. В Раанане выпало 44 мм, в некоторых поселениях Самарии - более 60мм, в Бейт-Даган -40 мм, в Зихрон Яков - 47, в Кфар Ярок  - 46, в Иерусалиме - 5.

Дожди, сопровождаемые грозами, продолжатся в пятницу и в субботу. В иудейской пустыне и в Иорданской долине существует реальная опасность внезапных наводнений. 


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