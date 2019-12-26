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В Кфар-Ярки ищут пропавшего подростка: смыло наводнением | Фото: AFP26.12 16:09   MIGnews.com

В Кфар-Ярки ищут пропавшего подростка: смыло наводнением

14-летний подросток пропал без вести в результате внезапного наводнения реки Эйн-Ифам на севере Израиля.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Подросток вместе с другом пытались пересечь русло реки на квадроцикле в районе деревни Ярка, однако в результате наводнения транспорт перевернулся. Друга мальчика спасли, квадроцикл был позже извлечен.

На место происшествия отправили полицейских и экстренные службы, в том числе дайверов, которые организовали поиски.

"В настоящее время полиция проводит поиски в районе Кфар-Ярки после сообщения о пропаже 14-летнего мальчика", – говорится в заявлении полиции. По словам спасателей, через русло реки, где исчез мальчик, проходит сильный поток воды.

Ранее наводнением также смыло в Нахаль-Хилазоне мужчину, которого позже выловили и госпитализировали в критическом состоянии. А незадолго до этого в Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз.


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