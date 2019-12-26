В Кфар-Ярки ищут пропавшего подростка: смыло наводнением

Подросток вместе с другом пытались пересечь русло реки на квадроцикле в районе деревни Ярка, однако в результате наводнения транспорт перевернулся. Друга мальчика спасли, квадроцикл был позже извлечен.
המשך החיפושים אחרי הנער בן 14 שנעדר באיזור "וואדי אל מג'נונה" (מעיין "עין יפעם"), בין ירכא לג'ת.כוחות כיבוי והצלה פועלים ברגעים אלו לאיתור הנער שביקש לחצות יחד עם חברו בטרקטורון את הוואדי,החבר אותר בריא ושלם pic.twitter.com/qDnFXZqZgJ
На место происшествия отправили полицейских и экстренные службы, в том числе дайверов, которые организовали поиски.
"В настоящее время полиция проводит поиски в районе Кфар-Ярки после сообщения о пропаже 14-летнего мальчика", – говорится в заявлении полиции. По словам спасателей, через русло реки, где исчез мальчик, проходит сильный поток воды.