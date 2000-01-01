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Сирия: произошло столкновение между войсками России и США | Фото:26.12 15:36   MIGnews.com

Сирия: произошло столкновение между войсками России и США

В среду, 25 декабря, произошло столкновение между американскими и российскими войсками в Телль-Тамере на северо-востоке Сирии.

Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Утверждается, что российские войска присутствовали в этом районе одновременно с американскими. Когда две стороны встретились, это переросло в столкновение.

По данным SOHR, подразделения США находились в этом районе с переводчиком, чтобы узнать мнение местных жителей. При чем, гражданские назвали американцев предателями.

Телль-Тамер был одним из городов, из которых были выведены американские войска после решения президента Дональда Трампа из-за военной операции Турции по зачистки местности от курдов.


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