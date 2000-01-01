26.12 14:29 MIGnews.com

Мать задавившего велосипедистов упала в обморок в суде

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Мать Йонатана Фадида, водителя, сбившего 17 декабря двух велосипедистов в районе Раананы, рухнула в обморок в суде.Мать упала в обморок после того, как было принято решение о том, что ее сын останется под стражей в предварительном заключении. Основанием для такого решения стал тот факт, что он является подозреваемым в тягчайшем преступлении - двойном убийстве.Заседание суда было прервано - но возобновилось после прибытия медиков MADA, эвакуировавших мать.