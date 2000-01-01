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Мать задавившего велосипедистов упала в обморок в суде 26.12 14:29   MIGnews.com

Мать задавившего велосипедистов упала в обморок в суде

Мать Йонатана Фадида, водителя, сбившего 17 декабря  двух велосипедистов в районе Раананы, рухнула в обморок в суде.

Мать упала в обморок после того, как было принято решение о том, что ее сын останется под стражей в предварительном заключении. Основанием для такого решения стал тот факт, что он является подозреваемым в тягчайшем преступлении - двойном убийстве.

Заседание суда было прервано - но возобновилось после прибытия медиков MADA, эвакуировавших мать.


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