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Мужчину смыло наводнением на севере Израиля | Фото:26.12 13:39   MIGnews.com

Мужчину смыло наводнением на севере Израиля

На севере Израиле в Нахаль-Хилазоне внезапными наводнениями смыло мужчину. Он находится в критическом состоянии.

Мужчина был обнаружен израильского полицией. Он находился без сознания и был направлен в больницу благодаря усилиям сотрудников Магена Давида Адома.

Напомним, что ранее в Израиле в Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз.

Сухогруз Zelek Star, плавающий под панамским флагом, вынесло из-за штормовой погоды на пляж Ораним в Ашдоде.


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