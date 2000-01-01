26.12 13:39 MIGnews.com
Мужчину смыло наводнением на севере Израиля
На севере Израиле в Нахаль-Хилазоне внезапными наводнениями смыло мужчину. Он находится в критическом состоянии.
Мужчина был обнаружен израильского полицией. Он находился без сознания и был направлен в больницу благодаря усилиям сотрудников Магена Давида Адома.
Напомним
, что ранее в Израиле в Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз.
Сухогруз Zelek Star, плавающий под панамским флагом, вынесло из-за штормовой погоды на пляж Ораним в Ашдоде.
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