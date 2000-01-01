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Конфликт соседей. Подробности трагедии в Хар-Хома 26.12 13:37   MIGnews.com

Конфликт соседей. Подробности трагедии в Хар-Хома

В израильской прессе опубликованы подробности убийства 55-летнего Амоса Саара в иерусалимском квартале Хар Хома.

 Саар работал офицером охраны иерусалимского окружного суда. Его сын, Рам, говорит: “Мой отец был большим, любимым человеком, всю свою жизнь посвятившим Государству Израиль”.

На публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет. Члены семьи говорят: “Мы сами не очень понимаем, что здесь произошло”.

Амос давно жил в Хар-Хома. У него остались четыре сына и жена.

Вдова Амоса Саара, 55-летнего охранника, убитого вчера в иерусалимском квартале Хар Хома дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Выступая в эфире программы Иланы Дайян Орли Саар сказала: “Три дня назад мы в последний раз видели соседа. Он сказал Амосу, что он его убьет, что он добьется его смерти. Он - человек с душевным расстройством, и Амос всегда пытался к нему хорошо относится”.

Вечером 26 декабря был задержан сосед Саара, подозреваемый в совершении убийства. Через некоторое время был задержан еще один мужчина, подозреваемый в пособничестве убийству. Полиция продолжает розыски ножа.

По версии соседей, собака Саара атаковала одного из подозреваемых в момент нападения на Саара во дворе дома. После этого вмешались соседи.

После убийства на место происшествия прибыл командир иерусалимского округа полиции Дорон Йедид. Он провел совещание с полицейскими чинами, после которого было решено, что расследованием займется центральное отделение полиции. 

Соседи по дому рассказали, что на одного из задержанных жаловалась даже его семья - из-за периодических вспышек насилия. Сосед рассказывает: "Он ненормальный, он сумасшедший. Он из бедной семьи, живет с родителями. Он ходил босиком, сумасшедший".

Друзья Амоса из синагоги рассказывают: “Он был самым лучшим человеком в мире. Человек традиции, очень любивший свою семью, заботившийся о своей матери”.

Саар был казначеем синагоги и командиром батальона резервистов. Прихожане говорят: “Мы создадим новую синагогу и назовем его именем”. Саар работал в системе охраны судов с момента ее создания в 1995 году и был командиром охраны иерусалимского окружного суда и командиром охраны БАГАЦа.

Судебная система опубликовала заявление в связи с убийством Саара, в котором говорится: "Мы с болью узнали о смерти командира охраны иерусалимского окружного суда Амоса Саара, который скончался сегодня от полученных ножевых ранений. Президент Верховного Суда, Эстер Хайют и и директор судов Игаль Марзель, судьи, главы судебной администрации и отделения безопасности разделяют скорбь семьи Саар".


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