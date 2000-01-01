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Видео: авто босса попрошаек сбила охранника в молле Раананы 26.12 13:02   MIGnews.com

Видео: авто босса попрошаек сбила охранника в молле Раананы

12-й канал израильского ТВ опубликовал драматическую запись, сделанную в торговом центре города Раанана.

Некий аферист привез  в торговый центр двух девушек 16 лет, делавших вид, что они “глухонемые” и попрошайничавших в магазинах. Это заметила охрана. Столкнувшись с охранниками, “глухонемые” стали звонить своими боссу.

В тот момент, когда босса на его машине попытались задержать, он сбил начальника охраны, протащив его несколько метров на капоте, и скрылся с места происшествия.

Менеджмент торгового центра подал заявление в полицию о нападении на охрану.




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