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Талибы выкрали 27 активистов `Движения за мир` | Фото:26.12 13:11   MIGnews.com

Талибы выкрали 27 активистов "Движения за мир"

Боевики "Талибана" похитили 27 членов организации "Борьбы за мир" с шоссе в западной провинции Афганистана.

Масуд Бахтавар, заместитель губернатора Фараха, заявил, что активисты ехали на шести машинах из Герата в соседний Фарах во вторник вечером, 24 декабря, когда их колонну остановили талибы на главной дороге и увезли в неизвестном направлении.

Бисмилла Ватандост, член группы, сказал, что активисты планировали поехать в различные части Фараха, чтобы призвать к миру и прекращению огня между воюющими сторонами в Афганистане.

Группа "Народное движение за мир" была сформирована в знак протеста против насильственных нападений после теракта в прошлом году на спортивном стадионе в южной провинции Гильменд. Тогда погибли 17 мирных жителей и 50 были ранены.


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