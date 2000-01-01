26.12 13:11 MIGnews.com

Талибы выкрали 27 активистов "Движения за мир"

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Боевики "Талибана" похитили 27 членов организации "Борьбы за мир" с шоссе в западной провинции Афганистана.Масуд Бахтавар, заместитель губернатора Фараха, заявил, что активисты ехали на шести машинах из Герата в соседний Фарах во вторник вечером, 24 декабря, когда их колонну остановили талибы на главной дороге и увезли в неизвестном направлении.Бисмилла Ватандост, член группы, сказал, что активисты планировали поехать в различные части Фараха, чтобы призвать к миру и прекращению огня между воюющими сторонами в Афганистане.Группа "Народное движение за мир" была сформирована в знак протеста против насильственных нападений после теракта в прошлом году на спортивном стадионе в южной провинции Гильменд. Тогда погибли 17 мирных жителей и 50 были ранены.