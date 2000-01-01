26.12 14:40 MIGnews.com

Во Франции десятки людей отравились газом на мессе в церкви

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Во французском городе Карлепоне более 20 человек угодили в больницу прямиком с рождественской мессы в храме.Известно, что во время богослужения люди начали жаловаться на сильную головную боль, после чего были вызваны спасатели, полиция и пожарные.Внутри храма находилось 150 человек. По прибытию спецслужбы установили повышенное содержание угарного газа в помещении, после чего все были эвакуированы.В результате происшествия у 21 человека обнаружили признаки отравления угарным газом, сейчас они в больнице.