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Во Франции десятки людей отравились газом на мессе в церкви 26.12 14:40   MIGnews.com

Во Франции десятки людей отравились газом на мессе в церкви

Во французском городе Карлепоне более 20 человек угодили в больницу прямиком с рождественской мессы в храме.

Известно, что во время богослужения люди начали жаловаться на сильную головную боль, после чего были вызваны спасатели, полиция и пожарные.

Внутри храма находилось 150 человек. По прибытию спецслужбы установили повышенное содержание угарного газа в помещении, после чего все были эвакуированы.

В результате происшествия у 21 человека обнаружили признаки отравления угарным газом, сейчас они в больнице.


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